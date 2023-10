la voce come strumento di comunicazione: il libro e il laboratorio che insegnano a usarla

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il 20 ottobre 2023 si è tenuta, presso la Galleria Centro Steccata di Parma, la presentazione del libro “Ascolto suono parola: Vademecum di tecnica vocale parlata per attori e non”, scritto da Simonetta Checchia, attrice, regista e docente di dizione e recitazione. L’evento, organizzato in collaborazione con la casa editrice Tempsclar Edizioni, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di teatro e comunicazione, che hanno potuto assistere a una dimostrazione pratica degli esercizi proposti nel testo. A moderare l’incontro con l’autrice c’è stata Milena Barchi, collaboratrice della casa editrice, che ha introdotto il tema della voce come strumento di comunicazione. Il libro è un manuale pratico e teorico che offre una serie di esercizi e consigli per migliorare la propria voce parlata, sia per chi si occupa di teatro, cinema o radio, sia per chi vuole comunicare in modo più efficace e persuasivo in ambito professionale o personale. L’autrice si basa su diversi metodi e approcci, tra cui il circuito audio vocale di Alfred Tomatis, il metodo funzionale vocale di Gisela Rohmert e l’associazione tra voce e sensorialità. L’obiettivo è quello di rendere la voce un perfetto veicolo emotivo, capace di trasmettere il senso e il sentimento delle parole. Il libro è arricchito dalle illustrazioni di Mario De Liguori, artista e grafico che ha saputo interpretare con originalità e sensibilità i concetti espressi dall’autrice. Per chi fosse interessato ad approfondire il tema della voce e a sperimentare le tecniche proposte da Simonetta Checchia, ci sarà una giornata di laboratorio sulla voce con l’autrice il 29 ottobre 2023, dalle 10 alle 18, presso il Teatro Ennio Magliani di Corcagnano (Parma). Il laboratorio è aperto a tutti, previa iscrizione via email all’indirizzo caleidoscopio.23@hotmail.com.