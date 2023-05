laboratorio "cv e lettera di presentazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 16 maggio 2023 – Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, per offrire loro le migliori strade e strategie per raggiungere il successo, è uno degli obiettivi principali del servizio Informagiovani del Comune di Parma, che nella sede di Via Melloni 1/b offre supporto e affiancamento ai giovani in cerca di occupazione, formazione o nuove opportunità. A partire dal mese di marzo, Informagiovani ospita i “Laboratori per i giovani in cerca di lavoro” organizzati dal Comune di Parma – Assessorato alla Comunità Giovanile – e dall’Agenzia Regionale per il Lavoro. Un percorso di dieci incontri, in luoghi e servizi frequentati dalla popolazione giovanile, nati con lo scopo di informare la comunità sulle tutele nel mercato del lavoro, gli strumenti di ricerca attiva in campo occupazionale e la costruzione delle competenze necessarie a orientare l’istruzione formale e informale, aiutandoli così a fare più chiarezza sul proprio futuro. Il prossimo appuntamento, il 25 maggio 2023 alle ore 15 c/o il Centro Giovani Montanara, entrerà nel vivo con una giornata dedicata alla preparazione del CV e lettera di presentazione, durante l'incontro Lara Bernini e Francesca Tosi: operatrici senior delle politiche attive del lavoro (Agenzia Regionale Lavoro - Centro Impiego di Parma) coinvolgeranno i presenti sui seguenti temi: • A cosa serve un CV e come si scrive un CV… efficace! • I formati del CV (classico, europeo, creativo, etc.) • La lettera di presentazione: cos’è, a cosa serve, contenuti L’incontro si svolgerà presso il Centro Giovani Montanara, con ingresso libero previa registrazione mediante apposito form https://bit.ly/Laboratorio25maggioCVletterapresentazione Il calendario dei successivi incontri è disponibile sul sito www.informagiovani.parma.it e sulle nostre pagine social Facebook e Instagram ***** L’Informagiovani del Comune di Parma è un centro di servizi nel cuore della città, con personale qualificato, che si rivolge ai ragazzi dai 13 ai 35 anni. Accoglienza, ascolto, informazione orientativa sono i principi fondamentali dell’Informagiovani che, aperto quotidianamente e a libero accesso, offre servizi di informazione e supporto orientativo su temi quali lavoro, post diploma (Università, formazione professionale, corsi e borse di studio) e cittadinanza attiva. Negli anni l’Informagiovani è diventato un anello di congiunzione tra altre Istituzioni e servizi del territorio quali Istituti scolastici, Università, Enti di Formazione e Associazioni, attraverso l’attivazione di punti decentrati, percorsi nelle scuole, iniziative ed eventi, progetti per l’occupabilità.