Le associazioni animaliste annunciano un grande evento il 7 novembre a Parma contro la sperimentazione sugli animali. A scendere in piazza saranno varie sigle animaliste e non solo! Ci sarà anche tutto il cuore dei cittadini di Parma che scenderanno in piazza insieme agli animalisti. CORTEO STOP VIVISECTION 7 NOVEMBRE ORE 14 STAZIONE DI PARMA. VENITE TUTTI! SIETE TUTTI INVITATI! Corteo per chiedere la cessazione degli esperimenti sui "macachi di Parma" e per tutti gli animali che sono rinchiusi nei laboratori di sperimentazione. Perchè tutto questo non dovrebbe succedere a nessuno e a nessuna creatura, ed è ora di farlo finire! I macachi di Parma Alan e Larry in particolare sono diventati un SIMBOLO DI LIBERTÀ, proprio come l'orso Papillon in Trentino. Eppure nonostante questo, e nonostante l'opinione pubblica li volesse fortemente LIBERI, i simboli di libertà continuano a rimanere in gabbia... Quasi allo stesso modo di chi detiene le chiavi di quelle gabbie, ancorandosi a metodi di sperimentazione animale ormai superati in un caso, trincerandosi dietro pericoli di dubbia esistenza e irrisolvibilità nell'altro caso. "L' abitudine a volte ci fa vivere in gabbia, anche sapendo che quella porta si può aprire." Ricordiamo a tutti che a Verona in un centro sperimentale sono arrivati 20 cuccioli di beagle... ora più che mai è importante scendere tutti in piazza. Gli animali non possono difendersi da soli, aiutiamoli! Vi chiediamo di esserci tutti. Siete tutti invitati! Grazie di cuore. E un grande ringraziamento ai cittadini di Parma. Katia Ruggiero, referente Meta Parma e Avi Parma. Corteo Stop Vivisection a Parma il 7 novembre ore 14 stazione di Parma. Link evento: https://facebook.com/events/s/stop-vivisection/4369601349785280 Per ogni altra info potete visitare la pagina facebook "Salviamo i Macachi di Parma". Link pagina: https://www.facebook.com/Salviamo-i-Macachi-di-Parma-105759168257200/ Video youtube: https://youtu.be/1aovnn53oDc