Libri, teatro di figura, prosa e musica per l’ultima settimana di eventi “Sul naviglio”

Parma, 05.07.2024 – Si conclude l’edizione 2024 della rassegna “Sul Naviglio…racconti, teatro, danza, musica, poesia, cinema”- organizzata dall’associazione L.O.F.T. APS e sostenuta da Comune di Parma, Fondazione Monteparma, Cooperativa Sociale Sirio, Chiesi Farmaceutici, Cooperativa Sociale Proges, Oiki e Sipi – che anche quest’anno ha fatto registrare una bellissima e costante affluenza di pubblico. Diversi gli appuntamenti in programma per l’ultima settimana che si svolgerà, come di consueto, negli spazi all’aperto compresi fra Officine on/off e Parco del Naviglio. Il cartellone riprende lunedì 8 luglio alle ore 17.00 con la narrazione “Strane Storie – di principesse, cavalieri, draghi e altri animali fantastici” con Francesca Grisenti, un racconto/laboratorio per bambini, adatto ad un pubblico a partire dai 4 anni, in cui i protagonisti “faranno ciò che uno non si aspetta”, e così troveremo principesse troppo curiose, cavalieri fifoni e draghi che non sputano più il fuoco. Dopo una golosa merenda preparata dagli amici di Bar Glenda, alle ore 18.45 si terrà la presentazione del libro “I dialoghi dell’infanzia” di Beatrice Baruffini, già vincitore del prestigioso Eolo Award 2024 come miglior progetto editoriale: un testo a più voci, le voci dei bambini, che parlano a Dio, alla Natura, alla Morte, o dicono la loro sui nonni, sulla scuola sui luoghi, con umorismo travolgente e fuori da ogni schema. In serata alle ore 21.30 verrà presentato lo spettacolo di teatro di figura “Paloma, ballata controtempo” di e con Michela Marrazzi e Rocco Nigro, un dialogo fra due anime, uno scambio scenico ed emozionale fra una bambola, che riproduce i gesti di una donna anziana, e la musica, che quei gesti sa evocare e accompagnare. L’appuntamento di martedì 9 luglio, alle 21.30, sarà, invece, musicale con la performance “Achille Sounds Memory Concert”, tessiture di suoni ispirati agli eroi tragici e al mito, eseguite dal vivo, nello spazio deputato all’interno del Parco del Navigli, dalla compositrice e musicista Patrizia Mattioli. La prosa ritorna sul palco di Officine on/off mercoledì 10 luglio, alle 21.30 con Angela Malfitano e Francesca Mazza, interpreti di “Due vecchiette vanno a nord”, una sorta di road movie teatrale, dalla penna drammaturgica di Pierre Notte, con protagoniste due attempate Thelma e Louise che con ironia e disincanto affronteranno il tema del viaggio e della morte. Nell’ultima giornata, giovedì 11 luglio, ci sarà spazio per la poesia e per il teatro comico musicale. Alle ore 19.00 ritorna “Versi sul Naviglio” con nuove conversazioni sulle più recenti novità editoriali a cura di Adriano Engelbrecht e con la partecipazione stavolta degli autori Luca Ariano, Mauro De Maria, Max Mazzoli e Michele Miccia; a seguire, alle 21.30, dopo il momento aperitivo allestito da Bar Glenda, andrà in scena lo spettacolo per tutti “Duel (the best of)” della Microband, una passeggiata musicale, vertiginosa, divertente e virtuosistica, condotta da due funamboli del pentagramma, Luca Domenicali e Danilo Maggio, al ritmo di gag, sorprese e incredibili invenzioni, per chiudere con il sorriso questa splendida settima edizione “Sul Naviglio”. Tutti gli appuntamenti sono ad INGRESSO GRATUITO con offerta libera. Direzione organizzativa a cura di L.O.F.T. APS Direzione tecnica a cura di Erika Borella con la collaborazione di Donatello Galloni e Alessandro Marsico. Per maggiori informazioni contattare il cell. 3534426167. L’accesso al pubblico per gli spettacoli serali è a partire dalle ore 21.00. Durante le serate sarà attivo lo spazio ristoro gestito da Bar Glenda. In caso di maltempo verranno fornite tempestive informazioni sull’eventuale luogo al chiuso dove rappresentare l'evento in programma.