liceo toschi per la realizzazione del drappo palio delle contrade

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Siglata la convenzione tra l'associazione Palio delle Contrade e il Liceo Artistico Paolo Toschi di Parma. Il dirigente Prof. Roberto Pettenati e il Presidente Sara Bini, hanno così dato il via al progetto patrocinato da Ancos Aps Parma e Lions Club Colorno la Reggia per la realizzazione del "Drappo" della XXXIII edizione del Palio delle Contrade di San Secondo Parmense. Saranno le studentesse della 4a B arti figurative, coordinate dalla Prof.ssa Aurora Cubiciotti, a realizzare i 12 bozzetti che verranno esaminati il 18 Aprile da una Giuria di eccellenza. Sarà selezionato quello che diventerà il 'l’ambito Drappo" del 500nario del matrimonio tra Pier Maria de' Rossi e Camilla Gonzaga da Vescovato, quindi dipinto su stoffa, e che il migliore dei Cavalieri si aggiudicherà al termine della Quintana del 4 Giugno. Tra gli altri 11 saranno poi scelti altri 2 elaborati che saranno realizzati su pergamena e andranno in premio rispettivamente alla Contrada vincitrice della Gara di Monta storica del 2 Giugno e al “Miglior Cavaliere d’Italia” importante riconoscimento che sarà conferito durante il “Galà dei Cavalieri” il 25 Novembre 2023 presso la sala delle Gesta della Rocca dei Rossi. “Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione che dona prestigio alla nostra Manifestazione” afferma la Presidente Sara Bini “vogliamo celebrare nel migliore dei modi questo eccezionale anniversario. Siamo ansiosi di vedere realizzate le opere degli studenti, in cui riponiamo la massima fiducia con la consapevolezza di avere loro affidato un compito difficile ed impegnativo lasciando spazio all’interpretazione e alla loro creatività” e prosegue, “Presto sarà svelato l’intero programma della Manifestazione ricco di interessantissimi eventi collaterali e iniziative straordinarie. Vogliamo ricordare l’’unione delle due Casate che sancì l’inizio di un una stagione particolarmente fiorente e positiva dal punto di vista artistico, architettonico e politico del Feudo, grazie al legame con un casato potente come quello mantovano e ha visto la Rocca diventare un gioiello del nostro territorio e il Casato dei Rossi sempre protagonista della storia del Rinascimento italiano. Dovremo però attendere per ammirare il risultato sino al 21 Maggio quando, presso la Sala delle Gesta della Rocca dei Rossi si terrà la cerimonia di "svelatura”, la premiazione della vincitrice e di tutti gli studenti impegnati nel progetto. I tre elaborati selezionati riceveranno un premio in denaro e sarà devoluto un contributo al Liceo. Ringraziamo il dirigente Roberto Pettenati per avere accolto con grande entusiasmo il progetto, la coordinatrice prof.ssa Aurora Cubiciotti, augurando buon lavoro alle artiste impegnate in questa stimolante sfida.