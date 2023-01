lo zoosafari vuole far arrivare un altro gorilla in italia. la denuncia di meta parma: una sconfitta per tutti gli italiani.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parte dall'Emilia Romagna, precisanente da Parma, la protesta per la liberazione del gorilla Riù rinchiuso in uno zoo pugliese. L'associazione animalista Meta Parma ha lanciato una petizione per la liberazione del gorilla triste e anziano rinchiuso nello Zoosafari in Puglia. "La nostra petizione sta raccogliendo tantissime firme - comunica la referente Katia Ruggiero - e siamo a circa 140.000 firmatari per la liberazione di Riù. Con questa petizione chiediamo di far uscire Riù dallo zoo e di portarlo in un rifugio, non abbiamo mai chiesto compagnia per un gorilla anziano e quindi la reclusione di un altro individuo. Lo zoo pugliese ha annunciato che farà arrivare un altro gorilla, e noi siamo ovviamente indignati da questo annuncio, ma su alcuni quotidiani abbiamo letto articoli che dichiarano che questa sarebbe una vittoria degli animalisti. Insomma ci stanno mettendo sullo stesso piano dello zoo, come se noi volessimo altri gorilla rinchiusi. Eppure basterebbe leggere la petizione per capire che noi non vogliamo l'arrivo di un altro gorilla, ma basterebbe anche usare il buon senso. Gli animalisti non vogliono animali rinchiusi, e in questo caso stiamo parlando addirittura di primati, di individui. Vergognoso che nel 2023 qualcuno non capisca che l'arrivo di un altro gorilla non solo non è una vittoria degli animalisti, ma è una sconfitta per l'Italia intera. La vittoria è solo per lo zoo pugliese, che avrà un altro gorilla da utilizzare come attrazione. Riù è vecchissimo, ha circa 49 anni e i gorilla in cattività possono vivere massimo 50 anni. A Riù probabilmente rimane poco tempo di vita, per questo abbiamo chiesto di poterlo portare fuori dallo zoo prima che per lui sia troppo tardi, e non abbiamo mai chiesto di rinchiuderne un altro. La petizione che abbiamo aperto è molto chiara, scritta in lingua comprensibile, ci difenderemo da queste diffamazioni nelle sedi opportune. Le proteste continuano, ora più che mai: non vogliamo altri gorilla rinchiusi in Italia!" L'associazione annuncia battaglia legale, intanto i firmatari della petizione continuano ad aumentare. Liberta per Riù: questo si chiede nella petizione. Associazione Meta Parma Link petizione: change.org/salviamoilgorillatriste