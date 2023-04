luca lazzarin: "alla bassa parmense mi sento in famiglia. vogliamo diventare un punto di riferimento per i giovani del territorio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

La Bassa Parmense è una piccola-grande famiglia, presieduta da Iofre Azzali e guidata dal vice presidente e direttore sportivo Tito Cofano, che si avvale della collaborazione di alcuni consiglieri, dirigenti, allenatori e volontari ai vari livelli. Fra le figure cardine della Bassa Parmense troviamo un ex giocatore, dotato di svariati talenti e... come si suol dire in questi casi, "buono per ogni situazione", uno di quei classici dirigenti che ogni società vorrebbe avere, ma sempre più rari da trovare. Stiamo parlando di Luca Lazzarin, che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante all’interno del gruppo sportivo del presidente Azzali. Con Luca, oggi facciamo due chiacchiere per sapere qualcosa in più di lui e di come vede il futuro della sua società. Luca, raccontaci qual è stata la tua carriera da giocatore nel mondo dei dilettanti e da quando hai deciso di fare il dirigente? “Ho mosso i primi passi da calciatore ovviamente nella Bassa Parmense nella stagione 2001-2002, fino alla stagione 2011-2012, quando, per scelte personali, ho deciso di spostarmi a Colorno, dove ho giocato negli Allievi A e nella Juniores regionale fino a dicembre 2012, quando nella sessione del mercato invernale ho fatto ritorno alla Bassa Parmense alternandomi tra Juniores provinciali e Seconda categoria. La mia carriera da dirigente ha avuto inizio circa nella stagione 2013/2014, quando ho iniziato a seguire con regolarità le partite di mio fratello Marco e dell’annata 2001, diventando dirigente/vice allenatore a mister Sterbizzi, arrivando fino alla stagione 2017-2018 in cui ho allenato l’annata 2002-2003”. Cos'ha rappresentato e cosa rappresenta per te la Bassa Pamense? “E’ una famiglia, un posto sano, fatto di grandi valori umani trasmessi da grandi dirigenti come Domenico Pavanati, Romano Conni, Stefano Valeri, Iofre Azzali e Tito Cofano e a tutti i dirigenti, genitori, compagni di squadra che sono passati per la nostra società nei vari anni”. I numeri della Bassa Parmense, in termini di tesserati, sono in crescita: dove credi possa arrivare? Qual è il vostro obiettivo come società nei prossimi anni? “Io credo che la Bassa Parmense abbia ampi margini di miglioramento e la stagione in corso lo sta dimostrando. L’obiettivo della nostra società è quello di proporre le migliori condizioni educative e sportive a tutti i bambini e bambine del territorio, portando sempre ogni anno qualcosa di nuovo e di coinvolgente”. Cosa rappresenta per te una figura come quella di Tito Cofano? Cos'hai imparato da lui e cosa credi di dover ancora imparare dal tuo diesse? “A Tito devo tanto, sia dal lato sportivo che umano; mi ha dato davvero tanto e come ho già detto in passato, nello sport ci vorrebbero più persone come lui, con la sua passione e la sua voglia di fare. Cosa ho imparato da lui? Moltissime cose, non basterebbe questa chiacchierata per elencarle tutte”. Il ds Cofano parla sempre della possibilità di crescere attraverso la collaborazione con altre realtà della zona e col fornire i migliori servizi possibili ai ragazzi in termini di proposta formativa e di organizzazione? Sei d'accordo con lui? “Io sono super-d’accordo con Tito, senza la coesione tra realtà del territorio non si va da nessuna parte. Dobbiamo sempre ricordarci che la nostra passione per lo sport deve essere trasferita alle generazioni del domani per costruire un futuro migliore per tutti i bambini e le bambine dei nostri territori”. Cosa vorresti migliorare nel progetto legato alla crescita della Bassa Parmense? “Noi puntiamo sempre a migliorarci, ovviamente mi piacerebbe vedere ancora più bambini del nostro territorio calcare i nostri campi, ma con pazienza ci arriveremo…”. C'è qualche ragazzino che hai visto crescere e che ti aveva impressionato da piccolo e che magari oggi sta giocando ad alto livello? Puoi farci qualche nome e raccontarci qualcosa? “Si qualche bambino, ormai adulto, l’ho visto negli anni, qualcuno oggi gioca in Promozione, altri in Prima categoria, altri ancora negli amatori dove qualcuno di loro l’ho anche affrontato da avversario. Se questi ragazzi sono ancora sul campo, a qualunque livello giochino, significa che il seme della passione è stato gettato correttamente e ha dato i suoi frutti”. In termini di strutture cosa credi manchi alla Bassa Parmense per diventare un punto di riferimento dell'intera area per le giovani generazioni di calciatori? “In termine di strutture credo che in questo momento non manchi nulla, abbiamo un bellissimo centro sportivo, curato e gestito in maniera sublime, in futuro credo possa diventare un vero punto di riferimento per tutti i giovani del territorio”. Fonte articolo: Lorenzo Chierici - Ufficio stampa Bassa Parmense Fonte foto: Nella foto. Il dirigente della Bassa Parmense Luca Lazzarin, a sinistra e il ds Tito Cofano, a destra