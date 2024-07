A luglio sono già 13 le notti tropicali, l'ultima quella più calda

Parma resta nella morsa dell'afa. Con la temperatura minima di 25,2, quella appena trascorsa è stata la notte più calda di quest'anno. La più calda in assoluto è quella dell'8 luglio del 2015, quando sono stati registrati 27,0 di minima. Nel solo mese di luglio, sono state conteggiate 13 notti tropicali: l'anno scorso, nello stesso periodo, è andata molto peggio. Le notti tropicali furono 24. In città, la massima è stata di 36 gradi alle 16. Intanto si sta indebolendo la bolla di alta pressione e, di conseguenza, inizia l'infiltrazione di aria umida che appesantisce la sensazione di calore. Si registrano anche le prime piogge in Appennino, ma questo non cambierà di molto la percezione di calore. Intanto resta valida fino alla mezzanotte del 19 luglio l'allerta meteo di colore giallo per temperature estreme, emanata ormai due giorni fa, con Parma che resta nella morsa dell'afa.