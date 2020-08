Allerta arancione: forti temporali in arrivo

L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha diramato l'allerta meteo numero 57/2020 di colore arancione per temporali, criticità idraulica e idrogeologica anche per il territorio di Parma. L'allerta è in vigore fino alla mezzanotte del 3 Agosto. Nella giornata del 3 agosto si prevedono, infatti, condizioni di forte instabilità su tutto il territorio regionale che favoriranno fenomeni convettivi organizzati e persistenti.

Per emergenze, è attivo il numero verde della Centrale Operativa ella della Polizia Locale del Comune di Parma 800 977 994