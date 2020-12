Allerta gialla: è attesa la prima neve

Nella giornata di oggi martedì 1 dicembre, si prevede un aumento della nuvolosità che apporterà precipitazioni dal pomeriggio che, inizialmente interesseranno l'Appennino centro-occidentale, e poi si estenderanno, dalla serata-nottata, all'intera regione. Proseguiranno poi, con diverse intensità, per l'intera giornata di mercoledì 2 dicembre. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso sui rilievi con quota neve attorno a 500 m in progressiva discesa fino alla pianura in nottata. In pianura, inizialmente saranno sotto forma di pioggia per poi trasformarsi in neve in nottata.