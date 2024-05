Allerta gialla nel Parmense per la pioggia

Allerta gialla nel Parmense per le forti piogge. Sarà valida dalle 12 del 1° maggio fino alla mezzanotte di venerdì, 3. Nel corso della giornata di mercoledì 1 maggio è prevista un'intensificazione delle precipitazioni con fenomeni a carattere di rovescio, anche temporalesco, in particolare sui rilievi e sul settore centro-occidentale della regione. Le precipitazioni continueranno anche nella giornata di giovedì 2 maggio con rovesci e temporali più intensi sulle zone appenniniche, ma possibili a carattere sparso anche sulle zone di pianura settentrionali. Le precipitazioni in corso e quelle previste genereranno sul settore centro-occidentale, a partire dal pomeriggio di oggi e nella giornata di domani, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, localizzati fenomeni di ruscellamento sui versanti, erosioni e fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili. E' inoltre prevista durante la giornata di giovedì 2 maggio un'intensificazione della ventilazione sulle zone del crinale appenninico e sui rilievi romagnoli con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) provenienti da sud-ovest e possibili raffiche di intensità superiore