Allerta gialla per frane e piene dei corsi minori

Per martedì 9 maggio nelle zone collinari del settore centro-orientale sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili. I livelli idrometrici nei corsi d'acqua si prevedono in lento esaurimento, al di sotto di tutte le soglie, tuttavia il codice giallo nelle zone di pianura centro-orientale è riferito alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio. Si segnala inoltre che sul settore centro-occidentale dal pomeriggio-sera potranno verificarsi rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, mentre nella notte l'arrivo di una perturbazione da ovest porterà precipitazioni diffuse.