Allerta gialla per il 31 agosto: temporali di forte intensità

Allerta gialla per temporali per la provincia di Parma valida dalle 00:00 del 31 agosto 2022 fino alle 00:00 del 01 settembre 2022. Per la giornata di mercoledì 31 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità sull'intera regione, con possibili effetti e danni associati più probabili nelle prime ore della giornata sul settore orientale.