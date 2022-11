Allerta gialla per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori

Per martedì 22 novembre sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovperescio, più probabili sul settore centro-occidentale, che possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. A Parma sono attese piogge e rovesci anche di forte intensità tra notte e mattinata, con precipitazioni in esaurimento solo a partire dal pomeriggio con schiarite serali. Temperature non oltre i 7-8°C e clima umido. Accumuli prossimi ai 40mm di pioggia. Nel corso di mercoledì ci sarà un generale miglioramento con ampie schiarite e tempo asciutto.

Si prevedono venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla costa e forti sul crinale appenninico. Nella mattinata di domani si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. Arriverà anche la neve in Appennino, mediamente a partire dai 1000m ma i fiocchi si potranno spingere fin verso i 700m; attesa un'abbondante nevicata sul Monte Cimone, con accumuli prossimi ai 30-40cm sopra i 2000m.