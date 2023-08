Allerta gialla per temperature elevate: massime fino a 38°

Per la giornata di giovedì 24 agosto sono previste temperature massime superiori a 38 gradi nelle zone di pianura emiliane. Da domenica - informa l'Arpae - si assisterà a un progressivo indebolimento dell'anticiclone africano per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica che apporterà un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco più probabili nella giornate di lunedì e martedì. Le temperature massime rimarranno alte anche sopra i 37 gradi fino alla giornata di sabato, per poi iniziare a flettere da domenica. Sensibile calo termico poi da lunedì". La prossima settimana, analizza Arpae, "sembra caratterizzata da condizioni di variabilità per l'afflusso di correnti atlantiche sull'area mediterranea. Saranno quindi possibili alcuni eventi di precipitazione con quantitativi che, nel complesso, si prospettano leggermente superiori alla norma del periodo. Le temperature tenderanno a calare portandosi su valori prossimi o temporaneamente inferiori alla media climatologica".