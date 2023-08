Allerta gialla per temporali di forte intensità per domenica

Stato di allerta gialla per criticità meteo-idrogeologica-idraulica per la giornata di domani domenica 27 agosto a Parma e provincia. Secondo il bollettino emesso dall‘Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da Arpae (Agenzia prevenzione, ambiente ed energia), potranno verificarsi condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità più probabili sul settore centro-occidentale della regione, con precipitazioni intense che potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e, in particolare nei corsi d’acqua collinari e montani.

Previste anche temperature elevate con locali punte fino a 37 gradi sulle aree pianeggianti e pedecollinari della Romagna ad esclusione delle aree costiere.