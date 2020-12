Allerta arancione: pioggia gelata e nevicate in pianura

Allerta meteo arancione di Arpae, che riguarda anche il Comune di Parma, per neve e possibili fenomeni di pioggia che gela, valida dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, lunedì 28 dicembre. Una profonda area depressionaria, infatti, apporterà condizioni di tempo perturbato su tutta la regione per l’intera giornata di lunedì 28. Sono previste precipitazioni moderate diffuse, con nevicate fino alle aree di pianura sul settore occidentale; possibili episodi di pioggia che gela sulle aree collinari del settore centro-occidentale.

Venti fino a burrasca forte con ulteriori rinforzi da sud-ovest, sul settore appenninico, venti meridionali da burrasca moderata su settore costiero e pianura centro-orientale. Mare molto mosso fino ad agitato sotto costa.