Allerta meteo per temporali sulla provincia di Parma

Allerta Gialla valida dalle 00:00 del 07-06-2022, valida dalle 00:00 del 07 giugno 2022 fino alle 00:00 dell' 08 giugno 2022 per temporali nella provincia di Parma. Per la giornata di martedì 7 giugno, ad iniziare dalle prime ore della mattina, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in spostamento da ovest verso est. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a persistere sulla parte di pianura centro orientale.