Allerta meteo, previste piogge: occhio ai fenomeni franosi e all'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua

Per domani venerdì 22 gennaio l'approssimarsi di una intensa saccatura atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche . Si prevedono piogge deboli in pianura, moderate sulle aree montane dove sui crinali saranno convettive anche a carattere temporalesco. Attenuazione solo dalla tarda serata. I fenomeni saranno accompagnati da venti forti da sud ovest in particolare sul crinale dove assumeranno intensità di burrasca forte. Burrasca moderata invece sulla parte collinare. Nelle zone montane interessate da precipitazioni e contemporanea fusione della neve presente sul suolo, sono possibili fenomeni franosi lungo i versanti e lungo la viabilità, ruscellamento e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori.