Allerta temporali, torna il maltempo anche nel Parmense

L'alta pressione rischia di lasciare il posto a nuvole e pioggia. Come annuncia Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, "già nel corso di lunedì una perturbazione si avvicinerà alla nostra regione, determinando un aumento della nuvolosità dal pomeriggio con prime piogge e qualche temporale in arrivo sui settori centro-occidentali dell’Emilia. Nel corso di martedì la perturbazione si sposterà verso est, favorendo un miglioramento sin dal mattino sui settori occidentali con schiarite sulle province di Piacenza, Parma e Modena, mentre si attarderà su quelle centro-orientali distribuendo piogge e rovesci sulle aree di Bologna, Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, anche con qualche temporale. I fenomeni più intensi si avranno nel pomeriggio sulle zone appenniniche centro-orientali, dove saranno possibili temporali e locali grandinate. Entro sera comunque il fronte si allontanerà verso levante e i fenomeni si esauriranno su tutta la regione".

"La giornata di mercoledì risulterà stabile e in gran parte soleggiata sin dal mattino, anche se nel pomeriggio una certa variabilità interesserà le zone appenniniche, con formazione di alcuni rovesci o brevi temporali - prosegue Badellino -. Giovedì invece entrerà in azione un nuovo fronte, responsabile della ripresa di piogge e rovesci sin dalle prime ore della giornata, con fenomeni anche temporaleschi nel pomeriggio tra l’Appennino e la Via Emilia, in attenuazione poi in serata. Condizioni a tratti instabili potrebbero interessare la nostra regione anche nel primo weekend di giugno".

L'allerta Gialla, per temporali, sarà valida nel Parmense dalla mezzanotte del 28 fino alla mezzanotte del 29 maggio. Per la giornata di martedì 28 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni temporaleschi potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori.