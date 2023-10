Autunno finalmente in arrivo a Parma

Autunno finalmente in arrivo sull'Emilia Romagna. "Giunti quasi a metà ottobre con temperature superiori anche di 6-7°C rispetto alle medie climatiche - spiega Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com - dopo aver battuto localmente anche i record mensili di caldo, ecco che l'anticiclone africano è pronto ad essere scalzato via da correnti più fresche dai quadranti settentrionali."



Piogge e calo delle temperature in arrivo. "Il weekend inizierà a mostrarsi un po' disturbato con nubi sparse, con deboli precipitazioni possibili nella giornata di sabato sui crinali dell'Appennino piacentino e parmense. Domenica invece peggiora il tempo a partire dalle basse pianure parmensi, modenesi, bolognesi e dal Ferrarese - annuncia l'esperto - con piogge sparse, mentre successivamente i fenomeni si estenderanno ai restanti settori, sotto forma di rovesci e temporali, localmente anche intensi sulla Romagna e in generale sui settori orientali della Regione. Ne conseguirà anche un drastico calo delle temperature - continua Buscemi - più sensibile nella giornata di lunedì 16, quando i valori massimi in pianura non saliranno oltre i 17-18°C e minime che sfioreranno i 10°C. Sarà a tutti gli effetti autunno."

La tendenza per la prossima settimana. "Una volta scalzato via l'anticiclone africano, il bacino del Mediterraneo rimarrà sede di scontri tra masse d'aria più mite e masse d'aria più fredda, che a intermittenza causeranno il passaggio di diverse perturbazioni. Altra pioggia in arrivo quindi ancora tra lunedì e martedì ma anche i giorni seguenti - conclude il meteorologo - saranno all'insegna del tempo instabile e fresco."