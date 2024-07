Caldo record, Parma nella morsa dell'afa

Caldo rovente in Pianura Padana, si boccheggia per colpa delle masse di aria provenienti dal Nord Africa. Afa e temperature record caratterizzano le previsioni meteo sostanzialmente per tutta la settimana in corso anche a Parma. Qualche sorpresa potrà arrivare nel fine settimana col ritorno della pioggia al Nord. Francesco Nucera, meteorologo di meteo.com e 3bmeteo.com, spiega che "questa ondata di caldo si distinguerà non solo per l'intensità, ma anche per la durata - prolungandosi per almeno una settimana — e per l'estensione, interessando numerose nazioni dell'Europa, in particolare quelle orientali".

Il picco sarà raggiunto a metà settimana mentre qualche temporale potrà aversi sull'arco alpino. Secondo gli esperti, anche di notte le temperature minime che difficilmente scenderanno sotto i 20-23°C. Nei centri urbani, le temperature notturne potrebbero stabilizzarsi intorno ai 25-26°C. "Questa intensificazione delle ondate di caldo sul Mediterraneo, osservata già dagli anni 2000, è dovuta a un cambiamento nella circolazione estiva. L'anticiclone delle Azzorre si è spostato verso le Bermuda, mentre gli anticicloni africani risalgono con più frequenza verso nord cambiando il volto all'estate mediterranea", conclude l'esperto di 3bmeteo. Da metà settimana le sorti del tempo sull'Europa torneranno a essere governate da un centro di bassa pressione tra la Scozia e l'Islanda ma per l'Italia cambierà ancora poco. L'unica variazione riguarda la possibilità che il Nord venga interessato da una perturbazione atlantica nel corso del prossimo weekend con qualche temporale e un lieve calo delle temperature.