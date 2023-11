Corniglio, pioggia battente e raffiche di vento: frana in via Roma

Continua a piovere sull'Appennino Parmense, dove in poche ore sono caduti oltre 100 millimetri di acqua. Il cornigliese, oltre all'acqua, è stato investito da fortissime raffiche di vento che, in alcuni casi, superano i 140 chilometri orari. Si sono stati registrati cedimenti di terreno, si monitorano le criticità già in atto dalle precedenti piogge e si cerca di intervenire per regimentare le acque uscite dalle cunette.

Lungo la strada comunale Bellasola Montebello, così come a Mulino di Signatico dove si è aperto un tombino, sono in corso i lavori di ripristino. Il vento molto forte, unito alle precipitazioni intense, contribuiscono a creare una situazione di disagio. "Siamo sul posto da stamattina per gestire la situazione, vista l'allerta meteo arancione prevista per oggi" riferisce Matteo Cattani, vicesindaco del comune di Corniglio. "Al Passo del Cirone c'è un vento molto forte e la pioggia sta iniziando ad essere veramente intensa"