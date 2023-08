Dopo i temporali torna il caldo: Parma si prepara alla coda dell'estate

L’ondata di maltempo che a fine agosto ha investito buona parte del Nord Italia, sotto l’effetto del ciclone soprannominato ‘Poppea’, sta finendo e pare lasciare il posto alla coda dell'estate. La fase piovosa sembra essere finita, l'ultima debole instabilità è prevista per domani, 31 agosto ma porta in dote una bassissima probabilità di pioggia. Secondo le previsioni meteo, per il fine settimana è atteso il caldo, con l'inizio settembre sarà caratterizzato dal ritorno dell’anticiclone africano e dal sereno. Intanto, dopo le varie allerte meteo diramate dalla Protezione Civile, a Parma sono caduti appena 18,4 millimetri. In tutto il mese se ne sono accumulati 36. Pochi, per i dichiarare nella norma i valori stagionali. Normalmente, in agosto, ci si attendono circa 50 millimetri di pioggia in 31 giorni. Non è andata così, ma non è stato nemmeno l'agosto più 'asciutto' di sempre. Intanto Parma si prepara a vivere la coda di un'estate che sembra prolungarsi.