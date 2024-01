Maltempo, allerta gialla per temperature sotto zero nel parmense

Nuova allerta gialla meteo idrologico-idraulica in Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di stasera a quella di domani. Per la giornata di mercoledì sono previste temperature medie giornaliere inferiori a zero gradi sulle colline del settore centro-occidentale della regione, nella zona delle alte colline parmensi e piacentine, e inferiori a meno 3 gradi sulle zone di montagna del settore centrale (province di Parma, Reggio Emilia e Modena). Prosegue inoltre, segnalano Regione, Protezione civile regionale e Arpae nel loro bollettino, la propagazione della piena nel tratto vallivo del fiume Reno, con livelli localmente prossimi alla soglia 1, che tendera` ad esaurirsi però nella mattinata