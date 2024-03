Maltempo, è tregua, ma occhio ai fiumi in piena

Per la giornata di lunedì 11 marzo non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allerta meteo, tuttavia non si escludono rovesci sparsi di breve durata sulla catena appenninica.

Il maltempo dovrebbe garantire una tregua: è atteso un graduale miglioramento nel parmense, anche se resta alta l'attenzione per frane e pioggia. Il dissesto in Appennino è stato causato dalla copiosa quantità d’acqua caduta in montagna. Sopra i 1400 metri, a Passo del Tomarlo, è tornata la neve ma questa non ha creato disagi. Il personale della provincia è attivo in varie zone, per monitorare la situazione legata alla viabilità. La Provinciale 359 S. Maria del Taro, è stata riaperta venerdì con l’installazione di un senso unico alternato. Vigile un presidio fisso e una torre faro. La situazione resta complessa, c’è bisogno interventi anche sulla Sp 48 di Terenzo e sulla Sp 84 che va da Corniglio a Tzziano. Sulla Sp28 a Varsi, si temono nuove frane. Nella Bassa è atteso il passaggio della piena del Po, ma su questo fronte non si registrano criticità. Nelle zone montane e collinari saranno possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e nelle aree interessate dai rovesci previsti. Si prevede, inoltre, la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi del settore centro-occidentale della regione, con livelli superiori alla soglia 1 e prossimi a soglia 2. È previsto il transito della piena di Po nella pianura piacentinoparmense nella seconda metà della giornata, con livelli superiori alla soglia 1. Le previsioni dell’altezza dell’onda sotto costa e del livello del mare sono sotto i valori di soglia per l’allertamento, tuttavia non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina.