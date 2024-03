Maltempo, la montagna è in ginocchio: la mappa di frane e smottamenti

La tregua è durata pochissime ore, la montagna parmense è flagellata da un’intensa perturbazione che ha portato pioggia per 115 millimetri dal 21 al 29 febbraio. È la decade più piovosa dopo i 140 del 1905. Questo aiuta a far capire la grossa quantità di acqua che si è riversata sull’Appennino messo in ginocchio da frane e smottamenti. La Sp 359, in località Case Fazzi, è stata investita da una frana per un fronte di 30-40 metri. Carreggiata chiusa, Santa Maria del Taro isolata. Con la linea telefonica interrotta nella serata di domenica. Pioggia anche a Calestano, dove una frana ha bloccato la strada. Passo del Tomarlo, tra Bedonia e Santo Stefano d’Avello, è stato colpito da un’abbondante nevicata. Riaperta la Sp 28 di Varsi dopo la frana. Ma le previsioni per oggi annunciano ancora pioggia.



NUOVA ALLERTA

Nella giornata di lunedì 4 marzo il progressivo allontanamento del sistema perturbato verso est porterà residue deboli precipitazioni, in esaurimento su tutta la regione entro la tarda serata. La criticità idraulica nella pianura centro-occidentale è riferita alle condizioni di lento esaurimento delle piene osservate e ai possibili nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei tratti montani dei bacini centro-occidentali. La criticità idraulica nella pianura ferrarese è riferita al transito della piena di Po e allo stato del reticolo idraulico di pianura. A seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili localizzati fenomeni franosi lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali.