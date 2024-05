Maltempo, persiste l'allerta meteo: a Bedonia esplode una fogna

Sembra essere passato il vortice nuvoloso che ha scatenato una pioggia torrenziale sul Parmense. In città sono caduti 6 millimetri di pioggia, ne mancano altrettanti per arrivare a quota 100 nel mese di maggio. Fino a ora il peggioramento annunciato si è rivelato molto meno incisivo di quanto previsto. C'è però un dato statistico interessante riguardo alla temperatura: dopo ben 11 mesi consecutivi sopra la norma, questo maggio finirà più fresco della media di 0,4°. La zona maggiormente interessata dalla pioggia è stata quella di Soragna, dove sono caduti circa 30 millimetri d'acqua in pochissimo tempo. Intanto a Bruschi di Sotto, frazione di Bedonia, è esplosa una fogna a causa della troppa acqua accumulata. Tecnici della provincia a lavoro per sostituirla.

Per venerdì 31 maggio sono previsti temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore occidentale e che tenderanno a trasferirsi a quello centro-orientale. Si potranno generare ruscellamenti, localizzati fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, più probabili nel settore collinare e montano occidentale.