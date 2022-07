Meteo, attese per domani temperature superiori a 38°

Per la giornata odierna, lunedì 4 luglio, sono previste temperature massime superiori a 38 °C nella zona di pianura emiliana. Per la giornata di martedì 5 luglio non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento, tuttavia si prevede la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili sulle zone di pianura settentrionale, nelle prime ore del mattino, con possibili effetti e danni associati.