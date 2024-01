Meteo, in arrivo straordinaria ondata calore

Saranno giorni della merla un po' più caldi a Parma. Colpa di una clamorosa ondata di calore in arrivo sull'Italia. A dirlo è Gianfranco Spensieri, meteorologo Rai e direttore di Meteo in Molise, che spiega: "A partire da mercoledì 24 gennaio e per l'intera settimana, il Paese sarà caratterizzato da un periodo di tempo stabile, asciutto e straordinariamente mite. Le temperature saranno significativamente superiori alla media, poiché l'alta pressione favorirà l'afflusso di aria calda di origine sub-tropicale". Tra giovedì e venerdì, secondo l'esperto che ha analizzato i modelli matematici, "in molte località si registreranno notevoli anomalie termiche, con scarti rispetto alle medie stagionali che potrebbero raggiungere anche i 11-13°C. Questo caldo insolito sarà particolarmente evidente nelle zone collinari e montane: nelle regioni alpine e appenniniche, lo zero termico si spingerà oltre i 3.000 metri, mentre nelle zone di pianura si potrebbe generalmente superare la soglia dei 20 gradi".