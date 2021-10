Meteo, in arrivo temporali e piogge intense

Probabili accumuli elevati in poco tempo per l’Appennino delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Si supererà agevolmente la soglia dei 70 mm in 3 ore sul crinale

Lunedì 4 ottobre si attende un consistente impulso instabile. L’arrivo della saccatura atlantica sul Mediterraneo sarà difatti anticipato da intensi e umidi flussi meridionali, che favoriranno l’innesco di temporali organizzati e di forte intensità tra Tirreno e Ligure.

Questi sistemi tenderanno, già dal tardo pomeriggio e più marcatamente nel corso della sera di lunedì, a risalire verso nord, interessando anche il nostro settore occidentale. Probabili accumuli elevati in poco tempo per l’Appennino delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Si supererà agevolmente la soglia dei 70 mm in 3 ore sul crinale. A fine giornata potranno registrarsi accumuli puntuali prossimi o localmente superiori ai 100 mm, caduti perlopiù nelle ultime 6 ore di giornata. Una situazione di questo tipo sicuramente andrà ad influire sull’incremento idrometrico dei corsi d’acqua montani, nonché potrebbe dar luogo a ruscellamenti e colate detritiche. Sulle pianure e le colline di Piacentino, Parmense e Reggiano la fenomenologia sarà inizialmente più irregolare e tenderà in seguito a divenire diffusa e anche a carattere temporalesco.

Nel corso della notte verso martedì i rovesci e i temporali si estenderanno gradualmente verso est. Le precipitazioni risulteranno più irregolari, ma comunque intense specie a ridosso dei rilievi. In seguito l’instabilità si attenuerà temporaneamente, prima di un nuovo peggioramento a cavallo tra la sera di martedì e mercoledì 6 ottobre.