Meteo: parte bene il weekend del primo maggio ma occhio al calo della temperatura

Dopo una parte centrale della settimana prevalentemente stabile e molto mite, nel corso del weekend andremo incontro a maggiore variabilità e a tratti instabili. Venerdì tempo ancora ampiamente assolato con massime sui 21-23°C, qualche grado in meno sulle coste romagnole. Sabato ancora stabile nella prima parte del dì, maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio-sera, specie sull'Emilia occidentale ove tra tardo pomeriggio e notte risulteranno possibili degli acquazzoni, specie su Piacentino e Parmense nonché sul relativo Appennino. Temperature massime tra 22 e 24°C. Maggiore variabilità Domenica Primo maggio con possibili acquazzoni sparsi, in moto dai settori appenninici verso le vicine pianure; temperature massime in calo, mediamente comprese entro i 19-20°C.

In città e provincia parte bene il weekend su Parma seppur si prevede un peggioramento del tempo tra tardo pomeriggio e prima nottata di sabato ove ritroveremo delle piogge sparse. Domenica Primo maggio continueranno alcuni spunti piovosi, anche se alternati a pause asciutte; acquazzoni più vivaci maggiormente probabili sui settori appenninici. Valori massimi che passeranno dai 23-24°C di venerdì e sabato ai 19-20°C domenica.