Meteo, Pasqua con le nuvole ma a Pasquetta spunta il sole

Settimana di Pasqua fredda con gelate e temperature sotto zero anche in pianura a causa dell'ondata di freddo polare tardiva che sta interessando l'Italia. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ricorda come il tempo delle ultime stagioni sia stato molto spesso capovolto: lo scorso inverno abbiamo registrato un caldo anomalo su gran parte dello Stivale, con circa 1,4°C in più rispetto alle medie al Nord. Da un paio di anni mancano piogge significative, specie tra Piemonte e Lombardia, e anche negli ultimi 4 mesi è stato registrato un deficit pluviometrico compreso tra il 30 e il 50%. Anche la neve si è dimezzata come quantità sulle montagne con i livelli dei laghi del Nord ai minimi: si prevede una stagione estiva estrema con diffusi razionamenti dell’acqua se non pioverà nei prossimi 2-3 mesi.

La domenica di Pasqua sarà infatti instabile al meridione e localmente anche sulla fascia adriatica, sempre con temperature sotto la media del periodo: avremo una situazione migliore altrove con pieno sole al mattino, temperature in aumento, ma attenzione! Nel pomeriggio non mancheranno degli scrosci veloci, ma frequenti, specie al Nord-Est e in Toscana.

Il Lunedì dell’Angelo è confermato in miglioramento, ma ancora un po’ capriccioso, con un bel sole al mattino, quasi ovunque però disturbato improvvisamente da temporali a macchia di leopardo nel pomeriggio. I fenomeni saranno più probabili al Centro-Sud e a ridosso della dorsale appenninica. Certamente da Lunedì una buona notizia arriverà: le temperature torneranno a essere primaverili, da martedì arriverà addirittura l’Anticiclone Africano, peccato lo faccio il giorno dopo la fine delle festività pasquali.