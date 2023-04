Meteo, sole fino a sabato: dal 1° maggio rovesci, acquazzoni e temperature in calo

Condizioni di tempo stabile e assolato sull'Emilia Romagna in queste giornate, grazie al rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice nordafricana che sulla Penisola iberica sta determinando un'anomala ondata di calore.

A Parma sono attese condizioni soleggiate fino a sabato mattina, poi la nuvolosità andrà aumentando e per domenica giungeranno i primi fenomeni. Sarà soprattutto per la Festa dei Lavoratori che il maltempo si farà sentire, con piogge e acquazzoni anche piuttosto frequenti e temperature massime che a fatica supereranno i 15°C, dopo aver raggiunto nei giorni precedenti picchi anche di 24°C. La situazione almeno fino a sabato rimarrà tranquilla sulla Regione, con sole protagonista e un progressivo rialzo termico. Si toccheranno infatti valori diurni fino a 24-25°C sulle zone interne di pianura ma la notte e all'alba le minime rimarranno sempre piuttosto frizzanti, spesso a una cifra. Il tempo tuttavia è destinato a peggiorare proprio in vista di domenica e nella festa del 1° maggio, per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica che riporterà la pioggia. Proprio la giornata di lunedì sarà la peggiore, con precipitazioni frequenti, anche a carattere temporalesco e un sensibile calo termico.