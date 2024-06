Meteo, week end caldo con 35°, ma torneranno i temporali

La pressione sul Mediterraneo centrale è in aumento, grazie alla risalita di un promontorio dell’anticiclone africano che favorirà una parentesi di tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche sull’Emilia Romagna fino alla fine della settimana. Le temperature aumenteranno sulla nostra regione, con valori massimi che raggiungeranno i 33/35°C sabato in pianura, la giornata più calda. In particolare sono previste punte di 34°C a Piacenza e Parma, 35°C a Modena, Bologna e Ferrara, 32°C a Ravenna e Cesena, 33°C a Forlì, 31°C Rimini. La nuova settimana comincerà all’insegna del bel tempo, sempre piuttosto caldo, ma nella serata di lunedì un fronte di instabilità in discesa dalle Alpi raggiungerà i confini settentrionali della nostra regione, provocando i primi rovesci e temporali. Martedì questo dovrebbe transitare su gran parte dell’Emilia Romagna distribuendo rovesci e temporali sparsi con un evidente ridimensionamento delle temperature.