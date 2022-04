E' tornata la neve in Appennino. Sopra gli 800 metri, diverse località della provincia di Parma si sono svegliate sotto una coltre bianca. Necessario il passaggio degli spartineve a Schia e Lagdei, dove la neve ha sorpreso tutti con i fiocchi abbondanti caduti nella notte. Forse l'ultima zampata di un inverno che non vuole, almeno in montagna, salutare, lasciando spazio alle temperature primaverili.