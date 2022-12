Previste anche a Parma deboli nevicate martedì 13 dicembre

Modesta instabilità interesserà l’Emilia-Romagna tra la notte e la mattina di martedì 13 dicembre, come sottolineato dai metereologi del Centro Meteo Emilia Romagna - con precipitazioni a prevalente carattere nevoso sulle aree appenniniche e collinari. A livello provinciale, saranno più probabili nevicate verso le pianure di Piacenza e Parma, poi probabilità in calo da Reggio Emilia verso Bologna.

A Parma, il meteo della settimana sarà caratterizzato da condizioni tipicamente invernali. Delle deboli nevicate tenderanno ad imbiancare la città fino al mattino. Tuttavia, si tratterà di fiocchi coreografici, con accumuli previsti fino a 1 cm; fino a 4-5 in Appennino. Precipitazioni che dal pomeriggio lasceranno spazio al tempo asciutto ma freddo. Dopo una breve tregua, giovedì una nuova perturbazione riporterà delle piogge in città, specie nella seconda parte del giorno. In Appennino probabilità per qualche locale gelicidio. Weekend in prevalenza stabile, ma con molte nubi e qualche isolato piovasco. Clima freddo durante la settimana, gelate al mattino anche in pianura, con valori fino a -1°C. Venti deboli da NO.

Sulle aree di pianura emiliane rimane incertezza (da notare la differenza tra i tre modelli mostrati sopra), saranno possibili nevicate sparse alternati ad episodi di pioggia mista a neve, ma con accumuli assenti o scarsi (1-3 cm) laddove i fenomeni dovessero risultare più consistenti. In ogni caso la distribuzione sarà piuttosto disomogenea e la probabilità di nevicate sarà inferiore tanto più ci si spingerà a nord della via Emilia.

Sui rilievi i valori saranno comunque modesti, probabilmente compresi tra 2-5 cm sulle aree collinari e fino a 10 cm sulle zone appenniniche. Di conseguenza non bisogna aspettarsi niente di particolare, tuttavia bisognerà prestare attenzione specie se si è alla guida poiché il manto stradale può risultare scivoloso anche in presenza di una precipitazione nevosa che non accumula al suolo