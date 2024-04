Torna la neve nel Parmense: a Borgotaro già 8 centimetri

Sta nevicando abbondantemente nel Parmense. Dai 500 metri in su: da Lagdei a Trefiumi, da Borgotaro a Terenzo, fino a Corniglio e a Rimagna. È tutto imbiancato. Con l'ulteriore crollo delle temperature la neve potrebbe arrivare addirittura in pianura. Il ciclone sul mar Ligure innescherà un'ondata di freddo maltempo su buona parte del Parmense. A Borgotaro, la coltre bianca aveva raggiunto già gli 8 centimetri alle 6.40 di questa mattina, con i mezzi in azione per liberare il manto stradale. Come nella montagna parmense, dove i tecnici e gli operai della Provincia sono impegnati per evitare maggiori problemi alla viabilità, vista la forte intensità che provoca spesso accumuli rapidi.

