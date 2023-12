Arriva la prima nevicata in città

In anticipo sui tempi, ma a metà giornata è arrivata la neve annunciata nelle scorse ore; era prevista verso sera in città ma è cominciata a cadere nel primo pomeriggio. Mentre la montagna, per larga parte, è stata imbiancata. Per adesso non si segnalano disagi alla viabilita. In città, secondo i modelli, non dovrebbe trattarsi di una nevicata abbondante: si stimano precipitazioni attorno ai 5 centimetri.