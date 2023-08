Ore contate per il gran caldo: tra domenica sera e lunedì temporali e crollo termico

Un forte campo di alta pressione di matrice africana sta portando in questa seconda parte di agosto un'intensa ondata di calore, con valori eccezionalmente alti, in alcuni casi anche da record tra Nord Ovest e Toscana. Per quanto concerne l'Emilia Romagna, si tratta certamente di una fase molto calda per l'ultima di decade di agosto, eccezionale ma non da record, con punte massime ovunque ben oltre i 35 gradi, in alcuni casi prossimi anche ai 37/39 gradi nei prossimi giorni, almeno fino a Sabato.

Per Parma tempo stabile fino a sabato con caldo molto intenso e massime fino a 38 gradi, in lieve calo nel fine settimana. Molto caldo anche nelle ore serali e notturne, con minime intorno ai 23/24 gradi in città. Peggiora tra domenica sera e lunedì con forti temporali e crollo termico di oltre 10 gradi.

A seguire ci sarà una brusca rottura estiva a partire da lunedì 28 Agosto. Giungerà un'intensa perturbazione nord atlantica, con aria decisamente più fresca al seguito, in grado di far crollare anche di oltre 10 gradi le temperature. I forti contrasti termici, creeranno i presupposti per temporali localmente anche forti, accompagnati da puntuali grandinate e colpi di vento. Si tratterà con molta probabilità di un duro colpo all'estate con tempo instabile e più fresco per alcuni giorni.