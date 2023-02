Parma, allerta meteo gialla per temperature rigide

Allerta meteo gialla per temperature rigide per la provincia di Parma. È stata diramata dalla Protezione Civile nelle scorse ore, resta valida dalle 00:00 del 07 febbraio 2023 fino alle 00:00 del 08 febbraio 2023. Per la giornata di martedì 7 febbraio si prevedono, infatti, temperature rigide per l'afflusso di correnti fredde da est, con la persistenza di temperature medie giornaliere inferiori a 0 °C sulle zone di collina e -3°C sulle zone di montagna. A Parma i primissimi giorni del mese di febbraio erano stati tuttavia miti, con temperature sopra le medie stagionali. Ma nelle prossime ore questo assaggio di primavera in anticipo lascerà spazio al gelo dell'inverno, che torna in maniera prepotente per la preoccupazione di tutti, anche degli agricoltori.