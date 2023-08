Parma, prolungata l'allerta per maltempo: in arrivo forti temporali

La pioggia annunciata ha toccato Parma solo di striscio. Nella giornata di lunedì, 28 agosto, come si evince dai dati dell'Osservatorio meteorologico dell'Università di Parma diretto da Paolo Fantini, sono caduti solo 3,6 millimetri di pioggia. Davvero poco rispetto a quanto si prevedeva nelle scorse giornate. Va da se che questo mese di agosto sia stato uno dei più 'asciutti' di sempre: sono caduti fino ad oggi appena 20 millimetri. A farla da padrone è stato il grande caldo che però sembra aver definitivamente lasciato spazio a un tempo autunnale. Per la giornata di martedì 29 agosto, infatti, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi, più probabili sul settore centro-orientale con effetti e danni associati; le precipitazioni potrebbero generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti, in particolare nei bacini collinari e montani. Le previsioni di altezza dell’onda sotto costa e/o del livello del mare sono prossime ai valori di soglia per l’allertamento.