Parma, torna il sole: sarà una settimana estiva

A Parma torna a splendere il sole. Dopo una giornata segnata dall'afa e dalla nuvolosità, comincia una settimana in prevalenza estiva. Lunedì sarà poco nuvoloso, salvo presenza di nubi sparse al mattino: non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4508m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Intanto l'allerta per l'afa persiste.