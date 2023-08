Parma tra le città più roventi: è allerta rossa per il caldo

Per la giornata di oggi, 22 agosto sono previste condizioni di forte disagio bioclimatico. La Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per le ondate di calore che raggiungeranno anche picchi di 40° nella nostra città. Durerà almeno fino a sabato, dicono i meteorologi, l’ondata di caldo africano che è tornata a invadere il Nord Italia, facendo schizzare le temperature ben oltre le medie stagionali in diverse regioni, fra cui l’Emilia Romagna.

L'anticiclone subtropicale sta raggiungendo la massima potenza in queste ore, con asse disposto lungo Marocco-Spagna-Francia-Nord Italia/area alpina”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “È caratterizzato da aria estremamente calda in quota, con geopotenziali da record per agosto, tanto che lo zero termico sulle Alpi ha addirittura sfiorato se non raggiunto i 5300m (nuovo record assoluto in Svizzera). Tra le città più calde c'è sicuramente anche Parma.