Perturbazione in arrivo, con temporali e rovesci diffusi. Bel tempo da lunedì

Prosegue il periodo variabile sull'Emilia-Romagna, con tempo asciutto alternato a temporanea variabilità tra Appennino ed a tratti anche in pianura, con rapidi acquazzoni e locali temporali, rispecchiando il clima tipicamente settembrino. Per i prossimi giorni, tuttavia, è atteso un forte peggioramento del tempo per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà precipitazioni diffusamente moderate. I primi effetti del peggioramento si manifesteranno già nella giornata di giovedì, con copertura nuvolosa in graduale aumento associata a piovaschi sparsi tra Appennino e localmente sulla pianura, specie tra piacentino, parmense, modenese e reggiano. Nel corso della giornata di venerdì assisteremo ad un deciso peggioramento del tempo con precipitazione in intensificazione ed estensione a tutta la Regione. Fenomeni che localmente potranno risultare intensi, con temporali e forti rovesci tra ferrarese, bolognese e parte della Romagna. Fase fortemente perturbata che proseguirà anche nella giornata di sabato, con precipitazioni sparse in transito da ovest verso est. Condizioni che andranno gradualmente migliorando nel corso di domenica, con residua instabilità tra riminese, ravennate, forlivese e cesenate. Coinvolte anche le località appenniniche, che vedranno ultimi deboli precipitazioni fino al mattino. Temperature previste in generale calo, con valori che scenderanno al di sotto delle medie del periodo. Massime comprese tra 23°C e 26°C in pianura. Ventilazione in generale rinforzo dai quadranti meridionali; in rotazione dai quadranti settentrionali e successiva diminuzione. Prossima settimana previste condizioni di generale bel tempo per il rinforzo dell'anticiclone che riporterà un generale aumento delle temperature e tempo prevalentemente asciutto ovunque.