Pioggia e freddo, sarà un ponte segnato dal maltempo

Sarà un Ponte dell'Immacolata con neve a bassa quota e pioggia. Gli esperti di 3bmeteo spiegano che già al mattino "è attesa qualche pioggia in Liguria. Nevicate sull'entroterra di Ponente dai 100/200 metri, deboli nevicate fino in pianura sul Piemonte centro-meridionale, un po' più frequenti sul Cuneese, a tratti misti a pioggia sul settore settentrionale della regione; qualche nevicata un po' più consistente su Alpi Marittime e Liguri. Fenomeni in estensione verso est con alcuni fiocchi misti a pioggia sui settori occidentali dell'Emilia, deboli piogge in arrivo in Lombardia ed entro sera alcune pioviggini fin sul Triveneto". Sporadiche nevicate in Valle d'Aosta, alto Piemonte e Alpi lombarde.