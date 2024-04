Pioggia incessante in città, ma da domani torna il sole

La pioggia che da ieri sera sta cadendo incessante sul parmense non ha causato danni. La situazione in montagna appare abbastanza tranquilla anche se, i tecnici della Provincia, monitorano di continuo le zone sensibili e a rischio con il timore che possa riattivarsi qualche frana. Per ora, in un territorio spesso martoriato da eventi atmosferici e dalle ingenti conseguenze, non si segnalano disagi. In città, invece, la pioggia è caduta abbondante. In poche ore, sono più di 20 i millimetri d'acqua. Tutto nella norma dei primi 10 giorni del mese, quando di solito si attende pioggia per un quantitativo di 28-30 millimetri.

Ma c'è una buona notizia per gli amanti del sole: da domani, giovedì 11 aprile, il cielo dovrebbe tornare limpido e il sole a farla da padrone. È previsto un'impennata delle temperature che, per il week end, sfioreranno i 26°-27° per un altro fine settimana primaverile.