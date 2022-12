Ponte Immacolata, temperature in picchiata e domenica è attesa la prima neve

Una vasta depressione iberica in spostamento verso est verrà agganciata nei prossimi giorni da un flusso di correnti fredde di origine artica che raggiungono l’Europa centrale. Queste alimenteranno una serie di fronti atlantici che ad intermittenza scorreranno sull’Emilia Romagna durante il lungo Ponte dell’Immacolata, portando un peggioramento del tempo sulla nostra regione con piogge e nevicate anche a quote basse, seppur alternate a fasi più stabili.

A Parma giovedì sarà una giornata nuvolosa con prime piogge in arrivo in serata e temperature oscillanti tra i 3°C del mattino e i 5°C del pomeriggio. Venerdì nubi e piogge persistenti caratterizzeranno buona parte della giornata, anche intense, pur attenuandosi in serata, mentre le temperature oscilleranno tra 4 e 5°C. Sabato sarà una giornata grigia ma inizialmente asciutta, in attesa di una recrudescenza delle piogge entro sera. Domenica ancora nubi prevalenti e fenomeni frequenti, con temperature in sensibile diminuzione tanto che qualche fiocco di neve potrà fare la sua comparsa tra il mattino e il pomeriggio.