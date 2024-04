Raffiche di vento in città: in via Racagni cade un albero

Maltempo nel parmense: nel pomeriggio di mercoledì, 17 aprile, pioggia e forti raffiche di vento l'hanno fatta da padrona. A Soragna e Collecchio, tanti gli interventi dei vigili del fuoco per dei rami caduti. Ma la situazione più complessa si è verificata a Parma, in via Racagni dove un albero è caduto all’improvviso sulla carreggiata. Non ci sono danni a persone o cose, solo tanto spavento e una cancellata divelta dalle folate di vento che si sono scagliate anche sui cartelli stradali. Qualcuno è caduto e ha sfiorato le auto.

Intanto, la Regione Emilia Romagna ha diramato un'allerta arancione per vento forte. Il nuovo avviso della Protezione civile regionale per le condizioni meteo nelle 24 ore vede anche criticità gialla per temporali in buona parte della regione. In particolare nella serata di domani "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia costiera e settore centro-orientale". Sono previsti inoltre "venti da burrasca moderata (62-74 Km/h) a burrasca forte (75-88 Km/h) da nord-est con rinforzi di intensità superiore sul settore costiero e crinale appenninico.