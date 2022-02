San Valentino con pioggia e freddo

Sull'Emilia Romagna ci si avvia verso un weekend nel complesso stabile e soleggiato, che seguirà una brevissima fase instabile durante la serata di venerdì quando è attesa qualche pioggia sparsa un po' ovunque sulla Regione. Sabato gran sole, domenica più nubi ma senza fenomeni anche in città. A Parma ci sarà un'aria più fredda da sabato con netto calo delle temperature, in attesa di una perturbazione più decisa che arriverà lunedì 14 febbraio. Porterà piogge e rovesci, ma anche un calo della quota neve sul piacentino, dove localmente potrà cadere qualche fiocco anche in pianura.

Tempo che potrebbe rimanere perturbato anche martedì 15, specie sulla Romagna con precipitazioni a carattere nevoso anche fin sotto i 1000m. Quanta pioggia cadrà? Una decina di millimetri su città come Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Qualcosa in più su Piacenza, dove come detto non è da escludersi qualche fiocco di neve ( neve sicuramente dalle quote collinari). Tuttavia sarà un episodio fine a sè stesso: questa perturbazione infatti da sola non risolverà il deficit idrico in cui versa la Regione, anzi a seguire rimonterà l'alta pressione con tempo nuovamente stabile e secco, ma anche ritorno di nebbie in pianura soprattutto lungo il Po. La previsione per San Valentino presenta già una buona affidabilità, tuttavia - vista la distanza temporale - potrà essere soggetta a qualche variazione di carattere locale. Seguite i vari aggiornamenti su www.3bmeteo.com.